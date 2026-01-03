Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса

КАРАКАС, 3 янв — РИА Новости. Соединённые Штаты нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле в ночное время, когда жители спали после завершения праздничных мероприятий, заявил РИА Новости председатель правительства Каракаса Наум Фернандес.

Источник: AP 2024

«Наши люди здесь, в столице, спали. Люди отмечали декабрьские праздники, делились венесуэльской айякой, нашей музыкой, нашими традициями. И именно в этот момент начали сбрасывать бомбы на гражданские здания», — сказал Фернандес.

Глава столичного правительства заявил, что удары США были частью их «отвлекающей стратегии», и расценил их как грубое нарушение международного права.

«Нарушены наши конституционные основы, правовое государство, устав ООН и критерии безопасности ООН», — подчеркнул Фернандес.

По словам собеседника агентства, атаки затронули не только столицу, но и другие регионы страны, включая штаты Арагуа и Ла-Гуайра.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше