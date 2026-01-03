США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса

«Наши люди здесь, в столице, спали. Люди отмечали декабрьские праздники, делились венесуэльской айякой, нашей музыкой, нашими традициями. И именно в этот момент начали сбрасывать бомбы на гражданские здания», — сказал Фернандес.
Глава столичного правительства заявил, что удары США были частью их «отвлекающей стратегии», и расценил их как грубое нарушение международного права.
«Нарушены наши конституционные основы, правовое государство, устав ООН и критерии безопасности ООН», — подчеркнул Фернандес.
По словам собеседника агентства, атаки затронули не только столицу, но и другие регионы страны, включая штаты Арагуа и Ла-Гуайра.