Дмитриев назвал ценности европейских лидеров продажными

В своем сообщении в соцсети X Дмитриев призвал «послушать» главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьера Великобритании Кира Стармера.
«Давайте теперь послушаем Урсулу и Каю, Мерца и Стармера о европейских и британских ценностях. Их поддельные ценности продаются. Ожидание, когда испуганные вассалы заговорят, похоже на “В ожидании Годо” (пьеса-абсурд о бессмысленном ожидании чего-то, что изменит жизнь — ред.)», — написал он в соцсети X.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.