Фицо: операция США в Венесуэле свидетельствует о распаде мирового порядка

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что операция США в Венесуэле является доказательством распада мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Об этом он заявил в в социальной сети Facebook*.
По его словам, американская военная операция в Венесуэле — это ещё одно подтверждение того, что международное право больше не работает.
Фицо добавил, что военная сила использовалась без мандата Совета Безопасности ООН, и как он считает, каждый, кто обладает властью, делает то, что считает нужным для защиты своих интересов.
Фицо заявил, что отвергает такое состояние международного права.
Премьер-министр Словакии выразил любопытство по поводу реакции Европейского союза на атаку США на Венесуэлу, которую он считает заслуживающей осуждения. Он отметил, что ЕС либо осудит применение американской военной силы в Венесуэле, следуя своей позиции по конфликту на Украине, либо, как обычно, по его словам, проявит лицемерие.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Венесуэле стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи в истории страны.
