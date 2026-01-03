Ричмонд
Фицо: операция США в Венесуэле свидетельствует о распаде мирового порядка

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что операция США в Венесуэле подтверждает распад мирового порядка.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что операция США в Венесуэле является доказательством распада мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Об этом он заявил в в социальной сети Facebook*.

По его словам, американская военная операция в Венесуэле — это ещё одно подтверждение того, что международное право больше не работает.

Фицо добавил, что военная сила использовалась без мандата Совета Безопасности ООН, и как он считает, каждый, кто обладает властью, делает то, что считает нужным для защиты своих интересов.

Фицо заявил, что отвергает такое состояние международного права.

Премьер-министр Словакии выразил любопытство по поводу реакции Европейского союза на атаку США на Венесуэлу, которую он считает заслуживающей осуждения. Он отметил, что ЕС либо осудит применение американской военной силы в Венесуэле, следуя своей позиции по конфликту на Украине, либо, как обычно, по его словам, проявит лицемерие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Венесуэле стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи в истории страны.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

