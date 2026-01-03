Ричмонд
Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт на Украине

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что появился новый шанс для завершения конфликта на Украине. Об этом экс-комик заявил в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

По его словам, в ходе встречи с «Коалицией желающих» была выработана дальнейшая программа. Уже 5 января состоится заседание начальников генштабов, а на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне.

«Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — заявил Зеленский.

Ранее американский президент Дональд Трамп на фоне операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро сделал новое заявление о конфликте вокруг Украины. Республиканец охарактеризовал текущее противостояние Москвы и Киева всего одним словом. Хозяин Белого дома заявил, что считает конфликт вокруг Украины примитивным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

