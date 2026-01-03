ABC: Мадуро перевезут в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был захвачен американскими военными, будет доставлен на военную базу США в заливе Гуантанамо, а затем переправлен в Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал ABC.
«Мадуро прибудет на американскую военную базу в Гуантанамо, после чего его доставят на самолёт ФБР, который отправится в Нью-Йорк», — сообщил телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как американские военные захватили венесуэльского лидера. По словам американского лидера, Мадуро находился в доме, который скорее напоминал крепость со стальными дверями и защищённой зоной, окружённой прочной сталью.
По словам Трампа, Мадуро не успел добраться до этой зоны из-за быстрых действий военных.