ABC: Мадуро перевезут в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо

Мадуро, захваченный американскими военными, будет перевезен на военную базу США в Гуантанамо, а затем доставлен в Нью-Йорк на самолете ФБР.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был захвачен американскими военными, будет доставлен на военную базу США в заливе Гуантанамо, а затем переправлен в Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Мадуро прибудет на американскую военную базу в Гуантанамо, после чего его доставят на самолёт ФБР, который отправится в Нью-Йорк», — сообщил телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как американские военные захватили венесуэльского лидера. По словам американского лидера, Мадуро находился в доме, который скорее напоминал крепость со стальными дверями и защищённой зоной, окружённой прочной сталью.

По словам Трампа, Мадуро не успел добраться до этой зоны из-за быстрых действий военных.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше