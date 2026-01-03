Тем временем, главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что появился новый шанс для завершения конфликта на Украине. По его словам, в ходе встречи с «Коалицией желающих» была выработана дальнейшая программа. Уже 5 января состоится заседание начальников генштабов, а на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне. Американский президент Дональд Трамп на фоне операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро сделал новое заявление о конфликте вокруг Украины. Республиканец охарактеризовал текущее противостояние Москвы и Киева всего одним словом. Хозяин Белого дома заявил, что считает конфликт вокруг Украины примитивным.