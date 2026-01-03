Ричмонд
Трамп признал, что завершение конфликта на Украине стало не самой лёгкой задачей

Американский лидер Дональд Трамп признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально. Заявление республиканца прозвучало во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», — сказал президент США.

Тем временем, главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что появился новый шанс для завершения конфликта на Украине. По его словам, в ходе встречи с «Коалицией желающих» была выработана дальнейшая программа. Уже 5 января состоится заседание начальников генштабов, а на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне. Американский президент Дональд Трамп на фоне операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро сделал новое заявление о конфликте вокруг Украины. Республиканец охарактеризовал текущее противостояние Москвы и Киева всего одним словом. Хозяин Белого дома заявил, что считает конфликт вокруг Украины примитивным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

