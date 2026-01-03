Зюганов назвал удары США по Венесуэле актом варварской вооружённой агрессии

«Поиграв в миротворца в нескольких конфликтах, которые были урегулированы и без его участия, господин Трамп захотел теперь проявить себя в качестве “крутого парня”. Ведь не зря же он переименовал Министерство обороны США в Министерство Войны. Этому предшествовало длительное нагнетание напряжённости вокруг Венесуэлы под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков. Причём велась эта кампания с грубейшими нарушениями морского права», — говорится в заявлении.
Зюганов подчеркнул, что истинная цель давления — свержение правительства Венесуэлы во главе с президентом Николаса Мадуро. По его словам, нынешний президент США продолжает политику администрации Джо Бадйена, которая ранее пыталась добиться того же результатами политического и экономического давления. По мнению председателя КПРФ, агрессия связана и с попыткой возрождения Доктрины Монро, направленной теперь не только против европейских стран, но и против Китая, который является одним из крупнейших потребителей венесуэльской нефти.
«В любом случае, какими бы ни были мотивы Трампа, его действия нельзя оценить иначе как проявление империализма в его самой отвратительной, циничной форме. Решительно осуждая варварскую вооружённую агрессию США против Венесуэлы, КПРФ заявляет о полной поддержке героического народа этой страны», — отмечается в документе.
Председатель КПРФ отметил, что попытка подавить население Венесуэлы с помощью военной силы окончится провалом, поскольку регион давно изменился, и «дипломатия канонерок» больше не действует. По его словам, «господину Трампу предстоит в этом скоро убедиться».
Ранее в МИД РФ заявили, что ситуация вокруг Венесуэлы должна быть урегулирована посредством диалога. Москва выразила готовность оказать содействие и поддержку в этом процессе, выступая за нахождение диалоговых решений. Кроме того, в МИД потребовали освободить Николаса Мадуро и его жену. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил солидарность с Венесуэлой и подтвердил поддержку курса правительства страны.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.