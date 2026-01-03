Зюганов назвал удары США по Венесуэле актом варварской вооружённой агрессии

«Поиграв в миротворца в нескольких конфликтах, которые были урегулированы и без его участия, господин Трамп захотел теперь проявить себя в качестве “крутого парня”. Ведь не зря же он переименовал Министерство обороны США в Министерство Войны. Этому предшествовало длительное нагнетание напряжённости вокруг Венесуэлы под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков. Причём велась эта кампания с грубейшими нарушениями морского права», — говорится в заявлении.