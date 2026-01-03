Ричмонд
«Абсолютная решимость»: появились кадры, как Трамп следил за захватом Мадуро

Белый дом официально раскрыл название масштабной военной операции США в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро — «Абсолютная решимость» (Operation Absolute Resolve).

Белый дом официально раскрыл название масштабной военной операции США в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро — «Абсолютная решимость» (Operation Absolute Resolve). На опубликованных кадрах из ситуационной комнаты в резиденции Мар-а-Лаго запечатлен исторический момент: Дональд Трамп в окружении генералов лично координирует штурм Каракаса. На фото видны напряженные лица самого Трампа, госсекретаря США Марко Рубио и высокопоставленных офицеров.

«Операция “Абсолютная решимость”», — лаконично подписала официальная страница администрации президента серию снимков в соцсети X, на которых запечатлен процесс принятия решений в режиме реального времени.

Ранее американский лидер признался, что захват Николаса Мадуро напоминал ему «телешоу». Он рассказал, что в режиме реального времени наблюдал за трансляцией со шлемов бойцов спецназа «Дельта», захвативших Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Позже они вертолетами были доставлены на борт авианосца USS Iwo Jima.

Сегодня в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что Мадуро ожидает суд в Нью-Йорке, а США будут управлять Венесуэлой пока не произойдет передача Власти.

При этом исполнительный вице-президент Делси Родригес Гомес заявила, что Николас Мадуро остается легитимным президентом Венесуэлы и должен быть немедленно освобожден вместе с женой.

