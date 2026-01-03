Трамп заявил, что отношения с Россией не испортятся из-за Венесуэлы

«С РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», — отметил республиканец. Трамп уточнил, что Вашингтон учитывает интересы Москвы и Пекина в Венесуэле, тогда как с остальными странами отношения будут строиться по рыночным принципам.