Трамп заявил, что отношения с Россией не испортятся из-за Венесуэлы

«С РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», — отметил республиканец. Трамп уточнил, что Вашингтон учитывает интересы Москвы и Пекина в Венесуэле, тогда как с остальными странами отношения будут строиться по рыночным принципам.
Ранее российское Министерство иностранных дел потребовало от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также было подчёркнуто, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров. Глава ведомства Сергей Лавров также подтвердил неизменную поддержку Москвой законного правительства Венесуэлы.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.