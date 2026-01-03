Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что отношения с Россией не испортятся из-за Венесуэлы

Отношения с Россией из-за военной операции на Венесуэле не испортятся. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам во время брифинга в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«С РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», — отметил республиканец. Трамп уточнил, что Вашингтон учитывает интересы Москвы и Пекина в Венесуэле, тогда как с остальными странами отношения будут строиться по рыночным принципам.

Ранее российское Министерство иностранных дел потребовало от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также было подчёркнуто, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров. Глава ведомства Сергей Лавров также подтвердил неизменную поддержку Москвой законного правительства Венесуэлы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше