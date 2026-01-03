Ричмонд
Вице-президент Родригес: нефть Венесуэлы принадлежит ее народу

Власти Венесуэлы объявили о готовности защищать природные ресурсы страны после сообщений об американской военной операции и захвате президента Николаса Мадуро. Об этом 3 января заявила вице-президент Делси Родригес, выступая после созыва совета национальной обороны, передает государственное телевидение Венесуэлы.

Правительство страны заявило о защите своих природных ресурсов.

Власти Венесуэлы объявили о готовности защищать природные ресурсы страны после сообщений об американской военной операции и захвате президента Николаса Мадуро. Об этом 3 января заявила вице-президент Делси Родригес, выступая после созыва совета национальной обороны, передает государственное телевидение Венесуэлы.

«Мы готовы защищать Венесуэлу, мы готовы защищать наши натуральные ресурсы, которые должны служить для национального развития», — сказала вице-президент. Запись опубликовали госмедиа Венесуэлы.

Накануне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил о взрывах в Каракасе и утверждал, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Позже Трамп опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, с большими наушниками и маской на глазах, заявив, что тот якобы находится на борту корабля ВМС США.

МИД России выступил с заявлением о солидарности с народом Венесуэлы и выразил крайнюю обеспокоенность информацией о насильственном вывозе Мадуро и его супруги в ходе американской операции. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что подобные действия, если они действительно имели место, являются неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, и призвало не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы. В Каракасе сообщили, что ожидают реакции Совбеза ООН и продолжают внутренние консультации по линии совета национальной обороны.

