Вице-президент Родригес: нефть Венесуэлы принадлежит ее народу

Накануне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил о взрывах в Каракасе и утверждал, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Позже Трамп опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, с большими наушниками и маской на глазах, заявив, что тот якобы находится на борту корабля ВМС США.