Орбан: события в Венесуэле могут привести к росту цен на нефть

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Венесуэле, где США осуществили спецоперацию по захвату президента страны Николаса Мадуро, могут спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.
Он сообщил, что в связи с этим венгерское правительство провело срочные консультации с энергетическими компаниями страны. «Сегодня мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим», — написал Орбан в Facebook.-0-