Трамп: Москве и Вашингтону нужно уладить все существующие вопросы

Трамп, комментируя влияние операции в Венесуэле на отношения с Россией, заявил, что Москве и Вашингтону необходимо решить существующие вопросы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, комментируя влияние операции в Венесуэле на отношения с Россией, отметил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить имеющиеся вопросы. Об этом он заявил во время общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Что касается России… когда уладим все вопросы. А в отношении других стран, которые хотят нефть, — мы занимаемся нефтяным бизнесом, и мы будем её продавать им», — ответил Трамп на вопрос о том, как действия американских военных в Венесуэле повлияют на отношения США с Россией и Китаем.

Напомним, что 3 января в Каракасе около 02:00 по местному времени прогремели взрывы. Дональд Трамп охарактеризовал действия американских военных как успешные и сообщил, что они захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

Трамп подчеркнул, что это стало одним из самых впечатляющих, эффективных и поразительных демонстраций американской военной силы и профессионализма в истории США.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
