Мэр Чикаго назвал настоящие причины операции США в Венесуэле

Ранее с критикой атаки США на Каракас и захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги выступил новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, назвавший это актом войны.
«Военные действия администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа в Венесуэле нарушают международное право и опасно повышают вероятность полномасштабной войны. Незаконные действия администрации Трампа не имеют ничего общего с защитой венесуэльского народа; они касаются исключительно нефти и власти», — написал Джонсон в соцсети X.
Он добавил, что «дегуманизация крайне правыми» мигрантов, в том числе из Венесуэлы, заложила основу для подобного развития событий.
В субботу Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.