Трамп переименовал знаменитую доктрину Монро в честь себя

Доктрина Монро была сформулирована президентом Джеймсом Монро в ежегодном послании конгрессу в декабре 1823 года. В обращении он призвал европейские державы отказаться от дальнейшей колонизации и политического вмешательства в дела государств Западного полушария. Со временем этот принцип стал основой политики геополитического доминирования США в регионе и использовался для обоснования вмешательства Вашингтона во внутренние дела латиноамериканских стран. Теперь Трамп утверждает, что его администрация выводит этот подход на «новый уровень», распространяя его на современную конфронтацию с другими крупными державами.