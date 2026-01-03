Трамп переименовал знаменитую доктрину Монро в честь себя

Доктрина доминирования США в регионе существует с 1823 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что классическую доктрину Монро в Вашингтоне теперь называют «донро» в его честь. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по ситуации в Венесуэле.
«Доктрина Монро — это, конечно, важное дело, но мы значительно превзошли её, намного превзошли. Теперь её называют доктриной Донро», — сказал Трамп журналистам.
Ранее, на фоне операции американских властей против руководства Венесуэлы, Трамп уже обращался к теме доктрины Монро. Тогда он призвал союзников и оппонентов «не забывать», что Соединенные Штаты считают Западное полушарие сферой своих приоритетных интересов и намерены блокировать попытки других держав усиливать влияние в регионе. Внешнеполитический курс Вашингтона он охарактеризовал как продолжение линии, заложенной почти 200 лет назад.
Доктрина Монро была сформулирована президентом Джеймсом Монро в ежегодном послании конгрессу в декабре 1823 года. В обращении он призвал европейские державы отказаться от дальнейшей колонизации и политического вмешательства в дела государств Западного полушария. Со временем этот принцип стал основой политики геополитического доминирования США в регионе и использовался для обоснования вмешательства Вашингтона во внутренние дела латиноамериканских стран. Теперь Трамп утверждает, что его администрация выводит этот подход на «новый уровень», распространяя его на современную конфронтацию с другими крупными державами.