Мамдани назвал операцию США в Венесуэле вопиющей попыткой смены режима

Проведенная американскими военными в Венесуэле операция по захвату лидера страны Николаса Мадуро — это одностороннее нападение на суверенную нацию, которое является нарушением международного права, считает мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
«Эта вопиющая попытка смены режима затрагивает не только тех, кто находится за рубежом, но и непосредственно влияет на жителей Нью-Йорка, включая десятки тысяч венесуэльцев, которые считают этот город своим домом», — написал глава города в соцсети Х*.
Напомним, в субботу США нанесли удары по территории Венесуэлы. Глава страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американскими военными. Их вывезли из страны и планируют судить в США.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не станет возможной «безопасная и разумная» передача власти. По словам американского президента в США уже начато формирование команды, которая возьмет на себя управление Венесуэлой в переходной период.
* Соцсеть заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.