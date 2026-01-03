«Да здравствует ядерное оружие!»: Медведев рассказал, что является гарантией защиты страны

«Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооружённые силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надёжно защищена, — только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!» — отметил Медведев.
Ранее Медведев раскритиковал действия США в Венесуэле, назвав их «отличным примером миротворчества» в американской трактовке. По его словам, под этим понятием подразумевается «жёсткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам», а также «захват спецназом легально избранного президента с женой». Также политик обратил внимание на слабую реакцию европейских стран и предположил, что подобные действия гарантируют США «любовь в Латинской Америке», напомнив о непопулярной там доктрине Монро, оправдывающей вмешательство США в дела региона.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.