В Нью-Йорке и Вашингтоне сотни человек вышли на протест против действий США в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен демонстрантов собрались на главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквер — в знак протеста против военной агрессии США в отношении Венесуэлы, сообщает ТАСС.
Демонстранты пришли с венесуэльскими флагами и плакатами, на которых написано «Руки прочь от Венесуэлы!», «Прекратите бомбить Венесуэлу!», «США прочь из Карибского бассейна!».
«Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — это провокация, военное преступление и неприемлемая агрессия, — заявил один из участников протеста. — Это атака на народ Венесуэлы, суверенитет всей Латинской Америки».
В районе проведения мероприятия наблюдается усиленное присутствие полиции, вместе с тем правоохранители не перекрывают улицы и не вмешиваются в ход демонстрации. Обстановка на месте проведения акции спокойная.
Десятки человек собрались в субботу у Белого дома в Вашингтоне. Акция проходит непосредственно у забора здания Белого дома, участники держат в руках транспаранты и баннеры с лозунгами «Остановите войну против Венесуэлы», «Нефть для США, кровь для Венесуэлы», «К черту Трампа» и «Руки прочь от Венесуэлы».-0-