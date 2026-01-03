Макрон назвал соперника Мадуро избранным президентом Венесуэлы

Напомним, что в субботу Трамп сообщил о нанесении США массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе и участии в операции элитного подразделения Delta Force сопровождали эти заявления. При этом власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро, и потребовали доказательств того, что он жив. В США ряд конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом.