Макрон назвал соперника Мадуро избранным президентом Венесуэлы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к мирному и демократическому переходу власти в Венесуэле, который, по его мнению, должен осуществляться под руководством Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, основного соперника действующего главы государства Николаса Мадуро на выборах 2024 года.

В своём сообщении в социальной сети X Макрон обозначил Гонсалеса Уррутиа как «избранного президента» и выразил надежду на то, что тот сможет как можно скорее обеспечить переходный процесс, соответствующий воле венесуэльского народа.

Напомним, что в субботу Трамп сообщил о нанесении США массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе и участии в операции элитного подразделения Delta Force сопровождали эти заявления. При этом власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро, и потребовали доказательств того, что он жив. В США ряд конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался об отношениях с Россией после операции в Венесуэле.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
