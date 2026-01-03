Фицо назвал операцию США доказательством распада мирового порядка

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Операция США в Венесуэле является доказательством распада мирового порядка, который был установлен после Второй мировой войны, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.
«Американская военная операция в Венесуэле является очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. Международное право не действует, военная сила используется без мандата Совбеза ООН и каждый, кто является большим и сильным, при отстаивании своих интересов делает то, что хочет», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook в субботу.
Он заявил, что отвергает такой «развал международного права».
Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила БЕЛТА. «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что “это будет второй Вьетнам”. И американцам он не нужен», — сказала пресс-секретарь.
С заявлением по ситуации выступило и Министерство иностранных дел Беларуси. «Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира», — было сказано в заявлении белорусского МИД. -0-