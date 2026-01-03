Ричмонд
Дмитриев отреагировал на заявления европейских политиков: «Поддельные ценности»

Дмитриев назвал продажными ценности европейских лидеров.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские лидеры имеют ценности, «предназначенные на продажу». Он также отметил, что не видит смысла ожидать от них каких-либо внятных заявлений.

«Давайте теперь послушаем Урсулу и Каю, Мерца и Стармера о европейских и британских ценностях. Их поддельные ценности продаются. Ожидание, когда испуганные вассалы заговорят, похоже на “В ожидании Годо”», — написал он в соцсети X.

Накануне спецпредставитель президента РФ сообщил, что Кая Каллас пытается вовлечь Евросоюз в военный конфликт на два фронта — против России и Китая. Тогда Дмитриев назвал Каллас «глупой», указав на абсурдность ее желаний.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Европы открыто называют Россию врагом, готовясь к военному конфликту с ней. По словам Захаровой, намерение ряда европейских стран вступить в военный конфликт с РФ не является секретом.

