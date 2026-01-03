Дмитриев отреагировал на заявления европейских политиков: «Поддельные ценности»

«Давайте теперь послушаем Урсулу и Каю, Мерца и Стармера о европейских и британских ценностях. Их поддельные ценности продаются. Ожидание, когда испуганные вассалы заговорят, похоже на “В ожидании Годо”», — написал он в соцсети X.