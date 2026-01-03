3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет о введении чрезвычайного положения в Венесуэле вступил в силу, сообщила вице-президент в эфире телеканала Telesur.
Власти Венесуэлы настаивают на немедленном освобождении Николаса Мадуро.
Родригес объявила о введении в действие указа, подписанного президентом Мадуро. Указ о внешнем чрезвычайном положении в получил судебное одобрение, что позволяет немедленно приступить к его исполнению.
Вице-президент призвала венесуэльский народ сохранять спокойствие и противостоять ситуации вместе, в полном национальном единстве. Она призвала к тому, чтобы полицейское, военное и народное единство стало единым целым для защиты Венесуэлы на этом этапе защиты суверенитета и национальной независимости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила БЕЛТА. «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что “это будет второй Вьетнам”. И американцам он не нужен», — сказала пресс-секретарь.
С заявлением по ситуации выступило и Министерство иностранных дел Беларуси. «Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира», — было сказано в заявлении белорусского МИД. -0-