Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над 10 регионами России

За семь с половиной часов 3 января средствами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

За семь с половиной часов 3 января средствами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Как сообщило Министерство обороны РФ, атака отражалась в период с 16:00 до 23:30 по московскому времени над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря.

Наибольшее количество БПЛА — 44 единицы — было сбито над Брянской областью. По 18 целей нейтрализовано над Калужской областью и Московским регионом, 5 — над Тульской областью. По 4 беспилотника уничтожено над Орловской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря, 3 — над Ростовской областью, и по одному — над Курской, Тверской областями и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что во Внуково введены временные ограничения на полёты.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше