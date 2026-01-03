Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над 10 регионами России

За семь с половиной часов 3 января средствами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Как сообщило Министерство обороны РФ, атака отражалась в период с 16:00 до 23:30 по московскому времени над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря.
Наибольшее количество БПЛА — 44 единицы — было сбито над Брянской областью. По 18 целей нейтрализовано над Калужской областью и Московским регионом, 5 — над Тульской областью. По 4 беспилотника уничтожено над Орловской областью, Республикой Крым и акваторией Азовского моря, 3 — над Ростовской областью, и по одному — над Курской, Тверской областями и Краснодарским краем.
Ранее сообщалось, что во Внуково введены временные ограничения на полёты.
