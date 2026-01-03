Лидер демократов в Сенате США обвинил Трампа в отсутствии плана по Венесуэле

Шумер назвал «безрассудством» тот факт, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро «была проведена без одобрения со стороны Конгресса и в отсутствие четкого плана дальнейших действий». «Администрация трижды заверяла меня в том, что она не добивается смены режима и не планирует военных действий в отношении Венесуэлы. Очевидно, они (представители администрации США — Прим. БЕЛТА) ведут себя неискренне по отношению к американцам», — заявил он.