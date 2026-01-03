Лидер демократов в Сенате США обвинил Трампа в отсутствии плана по Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) обвинил администрацию президента страны Дональда Трампа в отсутствии четкого плана дальнейших действий в отношении Венесуэлы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его заявление в X.
Шумер назвал «безрассудством» тот факт, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро «была проведена без одобрения со стороны Конгресса и в отсутствие четкого плана дальнейших действий». «Администрация трижды заверяла меня в том, что она не добивается смены режима и не планирует военных действий в отношении Венесуэлы. Очевидно, они (представители администрации США — Прим. БЕЛТА) ведут себя неискренне по отношению к американцам», — заявил он.
По словам Шумера, «мысль о том, что Трамп планирует управлять Венесуэлой, должна вселять страх в сердца американцев». Согласно позиции лидера демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа, администрация Трампа «должна немедленно сообщить Конгрессу о своих целях и планах предотвращения гуманитарной и геополитической катастрофы, которая приведет к тому, что США окажутся втянуты в очередную бесконечную войну».-0-