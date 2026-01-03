Зеленский хочет видеть на Украине войска Британии и Франции

«Главенствующими в коалиции (коалиции желающих — ред.) являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное — оно обязательно… Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — сказал Зеленский на встрече с журналистами, которую транслировал украинский канал «Новини Live».
По его словам, речь идет о мониторинге прекращения огня, поддержке украинской армии средствами и оружием, технологиях, разведке, тренировочных миссиях. При этом Зеленский признал, что «окончательный документ с деталями» еще не подготовлен.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.