Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский хочет видеть на Украине войска Британии и Франции

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ожидает военное присутствие Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня в стране, в то время как Россия неоднократно называла недопустимым присутствие иностранных контингентов на украинской территории.

Источник: Reuters

«Главенствующими в коалиции (коалиции желающих — ред.) являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное — оно обязательно… Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — сказал Зеленский на встрече с журналистами, которую транслировал украинский канал «Новини Live».

По его словам, речь идет о мониторинге прекращения огня, поддержке украинской армии средствами и оружием, технологиях, разведке, тренировочных миссиях. При этом Зеленский признал, что «окончательный документ с деталями» еще не подготовлен.

В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше