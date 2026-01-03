Макрон провел переговоры с Трампом и Милеем после операции в Венесуэле

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами США Дональдом Трампом и Аргентины Хавьером Милеем, а также обменялся сообщениями с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой после операции Вашингтона в Венесуэле, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
«Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, а также с (президентом Аргентины — Прим. Белта) Хавьером Милеем. Кроме того, сегодня он обменялся письменными сообщениями с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой», — написал в соцсети X журналист телеканала BFMTV Леопольд Одебер.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила БЕЛТА. «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что “это будет второй Вьетнам”. И американцам он не нужен», — сказала пресс-секретарь.
С заявлением по ситуации выступило и Министерство иностранных дел Беларуси. «Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира», — было сказано в заявлении белорусского МИД.