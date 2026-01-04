Ричмонд
Лавров и Рыженков назвали ситуацию в Венесуэле нарушением международного права

Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков провели телефонный разговор, в ходе которого они расценили ситуацию в Венесуэле как неприемлемое нарушение принципов международного права. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Источник: Life.ru

«Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств», — говорится в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. По его утверждению, она готова «снова сделать Венесуэлу великой», и что Родригес недавно была приведена к присяге в качестве президента страны. Российское Министерство иностранных дел потребовало от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также было подчёркнуто, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров. Глава ведомства Сергей Лавров также подтвердил неизменную поддержку Москвой законного правительства Венесуэлы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше