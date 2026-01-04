Лавров и Рыженков назвали ситуацию в Венесуэле нарушением международного права

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. По его утверждению, она готова «снова сделать Венесуэлу великой», и что Родригес недавно была приведена к присяге в качестве президента страны. Российское Министерство иностранных дел потребовало от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также было подчёркнуто, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров. Глава ведомства Сергей Лавров также подтвердил неизменную поддержку Москвой законного правительства Венесуэлы.