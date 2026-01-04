Ричмонд
Глава МИД Ирана назвал похищение Мадуро терроризмом со стороны США

ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги является государственным терроризмом со стороны США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Источник: © РИА Новости

Министр заявил об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

«Глава МИД нашей страны, решительно осудив военную агрессию США в отношении Венесуэлы, а также похищение законного президента этой страны и его супруги, назвал (действия Штатов — ред.) примером государственного терроризма и открытым нападением на суверенитет и народную волю венесуэльцев», — говорится в заявлении МИД Ирана.

Аракчи также выразил поддержку избранному правительству Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

