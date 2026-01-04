Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский прокомментировал сообщения о захвате президента Венесуэлы

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими военными. Свою позицию он изложил в беседе с журналистами, сообщает издание «Страна».

Источник: Life.ru

«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединённые Штаты знают, что им делать дальше», — заявил бывший комик.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в режиме реального времени наблюдал за ходом операции, целью которой было задержание главы Венесуэлы, Николаса Мадуро. Трамп подчеркнул, что следил за разворачивающимися событиями, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Позднее стало известно, что Николасу Мадуро грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше