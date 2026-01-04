Над регионами России и акваторией Азовского моря сбили 103 украинских БПЛА

«3 января 2026 года в период с 16:00 по минскому времени до 23:30 по минскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 44 БПЛА — над территорией Брянской области, по 18 БПЛА — над территориями Калужской области и Московского региона, 5 БПЛА — над территорией Тульской области, по 4 БПЛА — над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края», — говорится в сообщении. -0-