Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России и акваторией Азовского моря сбили 103 украинских БПЛА

ПВО с 16:00 до 23:30 сбила 103 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства ПВО за семь с половиной часов сбили 103 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«3 января 2026 года в период с 16:00 по минскому времени до 23:30 по минскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 44 БПЛА — над территорией Брянской области, по 18 БПЛА — над территориями Калужской области и Московского региона, 5 БПЛА — над территорией Тульской области, по 4 БПЛА — над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края», — говорится в сообщении. -0-

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше