Курская область, 4 января.
Подразделения 106-й бригады Территориальной обороны переброшены из Запорожской в Сумскую область. Однако у них наблюдается нехватка личного состава. Вблизи Курской области ВСУ продолжают нести потери. Авиация атаковала позиции противника у Искрисковщины и Павловки.
Продолжается наступление на Рясное. Киев пытается сосредотачивать тут силы, в том числе 119-ю бригаду Территориальной обороны. Один из пунктов временной дислокации этого подразделения был уничтожен в этом населённом пункте.
На этом направлении враг потерял свыше 70 человек, а также самоходную артиллерийскую установку «Богдана», несколько внедорожников и багги.
На Красноармейском направлении экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил вражеский опорный пункт с огневыми точками и системой скрытых ходов. Видео © Telegram / Минобороны России.
Харьковская область, 4 января.
Группировка «Запад» продолжает держать оборону в Купянске. Авторы канала «Рыбарь» считают, что обстановка в городе остаётся сложной. Боевые группы противника были замечены в центре Купянска.
— После некоторого прояснения погоды российские операторы БПЛА наконец-то получили возможность работать в полную силу, что частично нивелирует численное превосходство ВСУ. Противник вновь вынужден действовать преимущественно малыми группами, опираясь на снабжение тяжёлыми дронами и НРТК, — говорится в публикации.
В Польше скончался раненный в Харьковской области наёмник Кацпер Басс. Он участвовал в боях в Артёмовске (Бахмуте), пытался атаковать Белгородскую область. Его жизнь прервал снаряд, точно попавший в блиндаж.
В зоне ответственности группировки «Север» украинские вооружённые формирования потеряли больше 80 человек. Идут бои за Волчанские Хутора. На этом направлении ВС РФ уничтожили американский БТР М113, а также другую технику.
Донецкая Народная Республика, 4 января.
В Донецкой Народной Республике освобождено Бондарное. Оно находится в 20 километрах от Славянска. Военный корреспондент Александр Коц обращает внимание на то, что оно расположено вблизи трассы М03, соединяющей Артёмовск (Бахмут) и Славянск.
— Дальнейшее продвижение на запад позволит оседлать эту дорогу и выйти на Славянск. Одновременно создаются предпосылки для освобождения Красного Лимана севернее и последующего захода на Славянск с северо-востока, — считает Коц.
Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что взятие соседней Никифоровки позволит ускорить поход на Славянск.
— Никифоровка — это южные «ворота» к Рай-Александровке, ключевому н.п. на пути к Славянску, контроль над которым чрезвычайно важен как для нас, так и для противника. По сути Рай-Александровка — это восточные ворота к Славянску, — пишет Подоляка.
Смена правительства киевского режима.
На Украине продолжаются перестановки в правительстве, но в данном случае новое — это хорошо забытое старое. Бывший премьер-министр Украины, занимающий сейчас должность министра обороны, Денис Шмыгаль займёт пост первого вице-премьера и министра энергетики. На место в оборонном ведомстве замена уже найдена.
— Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Фёдорову, — заявил Владимир Зеленский.
Сейчас Михаил Фёдоров министр цифровой трансформации Украины. Многим 34-летний чиновник запомнился тем, что призывал украинцев собирать дроны у себя дома. Компоненты для них они должны были покупать сами.
Чехия отворачивается от Украины.
Несколько дней подряд из Праги звучат заявления, которые раздражают Киев, хотя совсем недавно Чехия собирала средства на миллион снарядов для Украины.
— Нельзя деньги чешских граждан раздавать иностранцам просто потому, что этого хочет агитирующая за войну пропаганда. Верю, что наша республика выйдет из брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения американского правительства, движется к третьей мировой войне, — заявил спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура.
Председатель Правительства Чехии Андрей Бабиш, избранный на эту должность менее месяца назад, также раскритиковал поддержку Украины. По его словам, победить Россию у объединённой Европы не получится, а дальнейшая поддержка киевского режима со стороны Праги невозможна.