Вице-президент Венесуэлы Родригес заявила, что страна не станет ничьей колонией

«Венесуэльский народ чётко осознает, что мы никогда не вернёмся в состояние рабов. Мы никогда не вернёмся в состояние колонии», — сказала Родригес.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что, по его информации, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. Напомним, республиканец утверждал, что лично наблюдал из Мар-а-Лаго за ходом операции против Мадуро. Венесуэльскому лидеру грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков.
