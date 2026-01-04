Ричмонд
В Совфеде дали оценку внешней политике Трампа: «Он оправдывает короткие войны»

Сенатор Пушков: Трамп оправдывает небольшие войны, он будет действовать дальше.

Источник: Комсомольская правда

Российский сенатор Алексей Пушков дал оценку внешнеполитической стратегии президента США Дональда Трампа. Пушков заявил, что глава Белого дома не отказывается от небольших войн, отвергая при этом дорогостоящие и «бесконечные» конфликты, и не намерен менять подобный подход.

«Если же война быстротечна и в короткий срок достигает заявленной цели, то она, с точки зрения Трампа, оправдана и даже целесообразна, независимо от Устава ООН и принципов международного права, которые Трамп ни в грош не ставит», — написал он в Telegram-канале.

Пушков также отметил, что при президенте Трампе США продолжат использовать тактику, схожую с примененной в Венесуэле: политическое и экономическое давление вместо масштабных военных интервенций, подобных операциям в Афганистане и Ираке.

В субботу, 3 января, США начали военную операцию против Венесуэлы. Тогда Дональд Трамп объявил о вывозе из страны и захвате президента Николаса Мадуро и его жены.

