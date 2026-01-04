Трамп: Эмбарго США на экспорт венесуэльской нефти остаётся в силе

Он подчеркнул, что операция в Каракасе прошла крайне эффективно и служит предупреждением для стран, угрожающих интересам США или безопасности американцев. Хозяин Белого дома также заявил, что ВМС США сохраняют свои позиции, а все военные варианты действий остаются в распоряжении Штатов до полного выполнения требований Вашингтона.
А ранее Дональд Трамп рассказал, что при подготовке к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро войска США построили реплику дома похищенного лидера. По его словам, объект был воспроизведён со всеми деталями, включая сейфы, металлические конструкции и лестницы. А генерал Дэн Кейн сообщил, что Штаты анализировали все аспекты жизни Мадуро: от маршрутов передвижения до пищевых привычек и одежды.
