Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Эмбарго США на экспорт венесуэльской нефти остаётся в силе

Одностороннее эмбарго на экспорт венесуэльской будет действовать и дальше. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что операция в Каракасе прошла крайне эффективно и служит предупреждением для стран, угрожающих интересам США или безопасности американцев. Хозяин Белого дома также заявил, что ВМС США сохраняют свои позиции, а все военные варианты действий остаются в распоряжении Штатов до полного выполнения требований Вашингтона.

А ранее Дональд Трамп рассказал, что при подготовке к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро войска США построили реплику дома похищенного лидера. По его словам, объект был воспроизведён со всеми деталями, включая сейфы, металлические конструкции и лестницы. А генерал Дэн Кейн сообщил, что Штаты анализировали все аспекты жизни Мадуро: от маршрутов передвижения до пищевых привычек и одежды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше