Трамп: Эмбарго США на экспорт венесуэльской нефти остаётся в силе

А ранее Дональд Трамп рассказал, что при подготовке к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро войска США построили реплику дома похищенного лидера. По его словам, объект был воспроизведён со всеми деталями, включая сейфы, металлические конструкции и лестницы. А генерал Дэн Кейн сообщил, что Штаты анализировали все аспекты жизни Мадуро: от маршрутов передвижения до пищевых привычек и одежды.