Зеленский раскрыл, армии каких стран хочет видеть на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает военного присутствия Великобритании и Франции на территории страны сразу после прекращения огня.

По его словам, эти страны, как главенствующие в «коалиции желающих», должны обеспечить мониторинг режима прекращения огня, поставки вооружений, технологическую и разведывательную поддержку, а также тренировочные миссии. Свою позицию он озвучил во время встречи с журналистами.

При этом Зеленский признал, что окончательный документ с деталями такого сотрудничества ещё не подготовлен.

Российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости размещения иностранных военных контингентов на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление о Сырском на фоне больших отставок.

