Операция «Каракас». США нанесли ракетный удар по Венесуэле, Мадуро захвачен спецназом

Армия США с одобрения президента Дональда Трампа провела операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Вашингтоне планируют, что 63-летний политик предстанет перед американским судом. Случившееся внесло раскол в западный блок и, возможно, сплотит Латинскую Америку. Россия, Китай и Иран уже осудили случившееся.
Захват Мадуро: ракетные удары по Каракасу и операция Delta Force.
Николас Мадуро выиграл выборы в 2024 году. В США его не признают легитимным главой государства. А поводом для операции по его свержению стали наркотики.
— Нелегитимный диктатор Мадуро был ответственен за трафик наркотиков. Он лично руководил наркотрафиком, который привел к смерти тысяч американцев. Мадуро отправлял дикарей и убийц терроризировать города в США. Они захватывали квартиры в Колорадо. Они отрезали пальцы людям, которые пытались позвать полицию. Они были жестоки, — заявил Трамп.
Несколько месяцев американцы били по кораблям Венесуэлы, на которых якобы перевозились запрещённые вещества. Эта операция называлась «Южное копье».
Ночью 3 января в Каракасе прозвучало несколько взрывов. Среди объектов, поражённых американцами, оказались военные базы и аэродромы, резиденция министра обороны, мавзолей Уго Чавеса. Над городом появилось несколько вертолётов. The Washington Post сообщила, что для захвата президента Венесуэлы был задействован спецназ Delta Force. Сам президент США сообщил, что одна из винтокрылых машин была повреждена, но при этом венесуэльское ПВО не защитило своего президента. Теперь же в стране будут изменения во власти.
— Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем провести безопасный, надлежащий и разумный переход. Мы не хотим, чтобы кто-то другой пришёл к власти и всё снова вернулось к той же ситуации, которая у нас была многие годы, — утверждает президент США.
Говорит американский лидер не только о наркотиках, переходном периоде, но и нефти. Он уверен, что Венесуэла захватила полезные ископаемые, принадлежащие США.
— Как всем известно, нефтяная отрасль Венесуэлы уже долгое время находится в упадке, добыча была почти нулевой. Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании США, которые вложат миллиарды долларов, восстановят серьезно поврежденную инфраструктуру, и начнут приносить прибыль стране, — сказал Трамп.
Associated Press сообщает, что вся операция по захвату Мадуро и его супруги длилась менее 30 минут. Исполняющей обязанности главы Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Она была приведена к присяге. Она сообщила, что вступил в действие Декрет о национальной обороне, а Мадуро остаётся президентом.
Где находится Николас Мадуро и какие обвинения ему грозят.
Вместе с женой президент Венесуэлы оказался на американском корабле Iwo Jima. Решается вопрос о доставке их в Нью-Йорк.
— Их доставили вертолетами, и это был хороший полет — я уверен, им понравилось, — иронизировал Трамп.
Мадуро грозит четыре пожизненных срока. Ему уже предъявлены обвинения, связанные с наркотеррористической деятельностью, контрабандой кокаина и хранением оружия.
— Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на американской земле в американском суде, — написала в своих социальных сетях генеральный прокурор США Памела Бонди.
Реакция мира на операцию в Венесуэле: от Латинской Америки до ЕС.
Уверовав в свою безнаказанность и почувствовав свою силу, Дональд Трамп начал делить Латинскую Америку. Он одобрил деятельность глав Чили, Аргентины и Гондураса, а также обозначил новых врагов. В список тех, кем не доволен американский лидер, вошли Куба, Колумбия и Мексика.
— В соответствии с нашей новой стратегией национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение. Этого не произойдет, — заявил хозяин Белого дома.
Агрессивные действия против президента Николаса Мадуро вызвали шквал критики от союзников Трампа. Среди тех, кто выразил недовольство, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который заговорил о нарушении международного права и осудил вмешательство в дела суверенного государства. Даже председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вспомнила о нормах и Уставе ООН. В Лондоне в свою очередь пошли дальше в заявлениях.
— Могу со всей определенностью заявить, что мы не были причастны. Я, как всегда, утверждаю и верю, что все мы должны соблюдать международное право, — отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Эстонка, а по совместительству глава евродипломатии, Кая Каллас поддержала курс на осуждение действий США. Всему происходящему подвёл итог премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
— Международное право не действует, военная сила применяется без одобрения Совета Безопасности ООН, и каждый сильный и могучий, преследуя личные интересы, делает всё, что пожелает, — сказал Фицо, напомнив, что мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, разрушен.