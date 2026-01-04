Операция «Каракас». США нанесли ракетный удар по Венесуэле, Мадуро захвачен спецназом

Ночью 3 января в Каракасе прозвучало несколько взрывов. Среди объектов, поражённых американцами, оказались военные базы и аэродромы, резиденция министра обороны, мавзолей Уго Чавеса. Над городом появилось несколько вертолётов. The Washington Post сообщила, что для захвата президента Венесуэлы был задействован спецназ Delta Force. Сам президент США сообщил, что одна из винтокрылых машин была повреждена, но при этом венесуэльское ПВО не защитило своего президента. Теперь же в стране будут изменения во власти.