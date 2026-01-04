В Раде допустили как пройдут выборы президента Украины и референдум

Контекст вокруг будущих выборов на Украине обострился в начале декабря, после заявлений экс-президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентской кампании в стране. В ответ Владимир Зеленский тогда заявил, что готов инициировать изменения в украинское законодательство для организации выборов и поручил парламенту подготовить соответствующий законопроект со сроком в 60−90 дней. Позже он начал выдвигать дополнительные условия для голосования, среди которых прекращение огня и гарантии безопасности для избирателей и участников избирательного процесса.