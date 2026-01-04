Ричмонд
В Раде допустили как пройдут выборы президента Украины и референдум

Глава парламентской фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия допустил проведение будущих президентских выборов одновременно с всеукраинским референдумом по вопросам урегулирования конфликта в стране. Об этом сообщают украинские СМИ.

При этом достичь желаемой явки будет крайне сложно.

«Если будет [утвержденный] документ. Потом люди приходят на референдум, у них два бюллетеня: один — кто будет следующим президентом, второй — поддерживаете ли вы мирное соглашение», — сказал Арахамия, его комментарий приводит агентство УНИАН.

Арахамия предположил, что документ будет утвержден четырьмя сторонами — РФ, США, ЕС и Украиной. Он также отметил, что для признания голосования и референдума понадобится участие хотя бы 50% украинцев, чего будет сложно достичь с учетом потерянных территорий и граждан, уехавших из страны.

Он уточнил, что речь идет о возможном вынесении на референдум вариантов формулы урегулирования конфликта, чтобы украинские власти могли опираться на прямой мандат избирателей. При этом Арахамия признал, что в условиях продолжающихся боевых действий и неопределенности с безопасностью организации масштабного голосования потребуется отдельное правовое и техническое решение, в том числе для голосования граждан, находящихся за рубежом.

Контекст вокруг будущих выборов на Украине обострился в начале декабря, после заявлений экс-президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентской кампании в стране. В ответ Владимир Зеленский тогда заявил, что готов инициировать изменения в украинское законодательство для организации выборов и поручил парламенту подготовить соответствующий законопроект со сроком в 60−90 дней. Позже он начал выдвигать дополнительные условия для голосования, среди которых прекращение огня и гарантии безопасности для избирателей и участников избирательного процесса.

