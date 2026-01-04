Трамп заявил о планах США поставлять нефть из Венесуэлы другим странам

Ранее Трамп сообщил, что одностороннее эмбарго на экспорт венесуэльской будет действовать и дальше. Он подчеркнул, что операция в Каракасе прошла крайне эффективно и служит предупреждением для стран, угрожающих интересам США или безопасности американцев. Хозяин Белого дома также заявил, что ВМС США сохраняют свои позиции, а все военные варианты действий остаются в распоряжении Штатов до полного выполнения требований Вашингтона.