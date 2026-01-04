Ричмонд
Трамп заявил о планах США поставлять нефть из Венесуэлы другим странам

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планируют не только начать экспорт венесуэльской нефти на внешние рынки, но и постоянно наращивать эти поставки. Об этом президент Соединённых Штатов сообщил, выступая на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Что касается стран, которым нужна нефть, — мы в нефтяном бизнесе и будем продавать её им, причём в гораздо больших объёмах. Они сами не могли производить достаточно, поэтому мы будем поставлять крупные партии, и к этому присоединятся новые покупатели», — сказал республиканец.

Ранее Трамп сообщил, что одностороннее эмбарго на экспорт венесуэльской будет действовать и дальше. Он подчеркнул, что операция в Каракасе прошла крайне эффективно и служит предупреждением для стран, угрожающих интересам США или безопасности американцев. Хозяин Белого дома также заявил, что ВМС США сохраняют свои позиции, а все военные варианты действий остаются в распоряжении Штатов до полного выполнения требований Вашингтона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

