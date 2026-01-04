Трамп заявил, что присутствие США в Венесуэле не будет военным

«У нас будет присутствие в Венесуэле, которое касается нефти. Мы направляем туда свою экспертизу. Поэтому может что-то потребоваться. Небольшое», — отметил Трамп.
По словам президента, Вашингтон намерен временно взять на себя управление Венесуэлой на переходный период, однако конкретные сроки не были названы. Хозяин Белого дома акцентировал внимание на восстановлении «прогнившей» инфраструктуры и отметил необходимость скорейшего завершения этого этапа.
По его словам, нефтяная отрасль страны находится в опасном состоянии и требует модернизации. Республиканец также заявил о планах привлечь средства для обеспечения работы государства, не уточнив, каким образом будет происходить их использование.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы осуществлять контроль над Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечена законная и правомерная передача власти. Он также добавил, что США не хотят допустить, чтобы в ситуацию вмешались третьи стороны и столкнулись с аналогичными трудностями. А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес твёрдо заявила, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу.
