Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что присутствие США в Венесуэле не будет военным

Присутствие Соединённых Штатов в Венесуэле будет касаться нефти и инфраструктуры страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга.

Источник: Life.ru

«У нас будет присутствие в Венесуэле, которое касается нефти. Мы направляем туда свою экспертизу. Поэтому может что-то потребоваться. Небольшое», — отметил Трамп.

По словам президента, Вашингтон намерен временно взять на себя управление Венесуэлой на переходный период, однако конкретные сроки не были названы. Хозяин Белого дома акцентировал внимание на восстановлении «прогнившей» инфраструктуры и отметил необходимость скорейшего завершения этого этапа.

По его словам, нефтяная отрасль страны находится в опасном состоянии и требует модернизации. Республиканец также заявил о планах привлечь средства для обеспечения работы государства, не уточнив, каким образом будет происходить их использование.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы осуществлять контроль над Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечена законная и правомерная передача власти. Он также добавил, что США не хотят допустить, чтобы в ситуацию вмешались третьи стороны и столкнулись с аналогичными трудностями. А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес твёрдо заявила, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше