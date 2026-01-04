Трамп заявил, что присутствие США в Венесуэле не будет военным

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы осуществлять контроль над Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечена законная и правомерная передача власти. Он также добавил, что США не хотят допустить, чтобы в ситуацию вмешались третьи стороны и столкнулись с аналогичными трудностями. А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес твёрдо заявила, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу.