Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент Венесуэлы Родригес требует освобождения Мадуро и его жены

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с требованием от имени страны о немедленном освобождении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Трансляцию выступления Родригес вёл телеканал Telesur.

Источник: Life.ru

«Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес», — сказала она.

Ранее Родригес твёрдо заявила, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что, по его информации, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. Напомним, республиканец утверждал, что лично наблюдал из Мар-а-Лаго за ходом операции против Мадуро. Венесуэльскому лидеру грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше