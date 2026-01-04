Вице-президент Венесуэлы Родригес требует освобождения Мадуро и его жены

Ранее Родригес твёрдо заявила, что страна никогда не вернётся к колониальному статусу. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что, по его информации, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. Напомним, республиканец утверждал, что лично наблюдал из Мар-а-Лаго за ходом операции против Мадуро. Венесуэльскому лидеру грозит чрезвычайно суровое наказание по законам США. По каждому из четырёх предъявленных ему обвинений, сформулированных ещё в марте 2020 года, ему может быть назначено пожизненное лишение свободы, что в сумме составляет до четырёх пожизненных сроков.