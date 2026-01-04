Ричмонд
NBC: самолет с Мадуро приземлился в штате Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк. Трансляцию прибытия воздушного судна вело местное подразделение телеканала NBC News.

Источник: Reuters

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах сообщил ТАСС, что самолет, на борту которого может находиться Мадуро, вылетел с американской военной базы в Гуантанамо.

Спустя примерно 15 минут после приземления в самолет вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
