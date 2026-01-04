NBC: самолет с Мадуро приземлился в штате Нью-Йорк

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах сообщил ТАСС, что самолет, на борту которого может находиться Мадуро, вылетел с американской военной базы в Гуантанамо.
Спустя примерно 15 минут после приземления в самолет вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше