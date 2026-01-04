Решение ЕС заморозить активы РФ может стать юридическим кошмаром для Европы

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Евросоюза о заморозке российских активов грозит обернуться юридическим кошмаром для Европы. Об этмо пишет ТАСС со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post в статье, подводящей итоги 2025 года.
«В прошлом месяце Европейский союз объявил о бессрочном замораживании российских активов. Замораживание суверенных активов — это юридический и экзистенциальный кошмар для Европы как финансового центра: кто осмелится вкладывать свои деньги в Европу, если их можно отнять либо в угоду директиве США, либо произвольным европейским интересам?» — отмечает издание.
«Следует помнить, что Европа юридически не объявляла войну России, а Украина не является ни членом ЕС, ни НАТО», — подчеркивается в статье. По мнению газеты, «Европа обречена столкнуться с фундаментальной дилеммой», связанной с затратами на оборону, поскольку «рассматривала Россию как экзистенциального врага, а не как европейскую державу, которая могла бы стать важным партнером для мира».
ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 90 млрд евро на 2026−2027 годы за счет займа. -0-