Решение ЕС заморозить активы РФ может стать юридическим кошмаром для Европы

«Следует помнить, что Европа юридически не объявляла войну России, а Украина не является ни членом ЕС, ни НАТО», — подчеркивается в статье. По мнению газеты, «Европа обречена столкнуться с фундаментальной дилеммой», связанной с затратами на оборону, поскольку «рассматривала Россию как экзистенциального врага, а не как европейскую державу, которая могла бы стать важным партнером для мира».