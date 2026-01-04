Ричмонд
Вице-президент Родригес заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна никогда не вернётся к положению колонии или состояния рабства.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна никогда не вернётся к положению колонии или состояния рабства. Своё заявление она сделала на заседании Совета обороны, созванном после нападения США.

Родригес подчеркнула, что венесуэльский народ полностью осознаёт эту позицию и готов отстаивать свой суверенитет.

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

Ранее вице-президент Венесуэлы заявила, что США не получат нефть страны.

