Самолёт с Мадуро приземлился в штате Нью-Йорк

Ранее Министерство юстиции США опубликовало развёрнутое обвинительное заключение, согласно которому уголовное преследование затронет широкий круг лиц из ближайшего окружения президента Венесуэлы. Документ указывает, что обвинения, выдвинутые в суде Южного округа Нью-Йорка, распространяются не только на самого Николаса Мадуро, но и на членов его семьи, а также высокопоставленных чиновников. Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединённых Штатов. Помимо венесуэльского лидера, в списке обвиняемых фигурирует его супруга Силия Флорес и их сын. Также под удар попали ключевые политические фигуры страны.