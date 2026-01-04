Ричмонд
Самолёт с Мадуро приземлился в штате Нью-Йорк

Самолёт, на борту которого, по неподтверждённым данным, может находиться президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в аэропорту Стюарт (штат Нью-Йорк). Прямую трансляцию прибытия воздушного судна вело местное подразделение телеканала NBC News.

Ранее источник, знакомый с ситуацией в авиационных кругах, сообщил, что самолёт, на борту которого предположительно находился Николас Мадуро, вылетел с территории американской военной базы в Гуантанамо.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало развёрнутое обвинительное заключение, согласно которому уголовное преследование затронет широкий круг лиц из ближайшего окружения президента Венесуэлы. Документ указывает, что обвинения, выдвинутые в суде Южного округа Нью-Йорка, распространяются не только на самого Николаса Мадуро, но и на членов его семьи, а также высокопоставленных чиновников. Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединённых Штатов. Помимо венесуэльского лидера, в списке обвиняемых фигурирует его супруга Силия Флорес и их сын. Также под удар попали ключевые политические фигуры страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

