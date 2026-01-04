Десятки пропали без вести после крушения лодки с более чем 200 мигрантами у берегов Гамбии

Многие мигранты, пытающиеся добраться до Испании через Канарские острова, так и не достигают цели из-за высокого риска крушений судов. В августе 2025 года около 150 человек погибли или пропали без вести после того, как лодка, вышедшая из Гамбии, перевернулась у берегов Мавритании. Аналогичный инцидент в июле 2024 года унес жизни более десятка мигрантов, еще 150 были объявлены пропавшими без вести.