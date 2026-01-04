Десятки пропали без вести после крушения лодки с более чем 200 мигрантами у берегов Гамбии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки людей числятся пропавшими без вести после того, как лодка, перевозившая более 200 мигрантов, направлявшихся в Европу, перевернулась у берегов Гамбии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление лидера западноафриканской страны, после чего была начата масштабная поисково-спасательная операция.
По словам президента Гамбии Адамы Барроу, из лодки, потерпевшей крушение в канун Нового года в регионе Северный берег на северо-западе страны, были спасены как минимум 102 человека, а также обнаружены тела семи погибших.
К работе экстренных служб присоединились местные рыбаки и другие добровольцы, которые уже несколько дней ведут поиски пострадавших после инцидента, произошедшего в среду недалеко от деревни Джинак, отметил он.
Тысячи африканцев, отчаянно ищущих лучшие возможности в Европе, рискуют жизнью, отправляясь в путь на лодках вдоль Атлантического побережья — одного из самых смертоносных миграционных маршрутов в мире, соединяющего побережья Западной Африки через Гамбию, Сенегал и Мавританию.
Многие мигранты, пытающиеся добраться до Испании через Канарские острова, так и не достигают цели из-за высокого риска крушений судов. В августе 2025 года около 150 человек погибли или пропали без вести после того, как лодка, вышедшая из Гамбии, перевернулась у берегов Мавритании. Аналогичный инцидент в июле 2024 года унес жизни более десятка мигрантов, еще 150 были объявлены пропавшими без вести.
Причины последней трагедии пока остаются неизвестными. Министерство обороны Гамбии сообщило, что лодка была обнаружена севшей на песчаную отмель.
«Национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации был приведен в действие, и правительство задействовало необходимые ресурсы для активизации усилий и оказания помощи выжившим», — заявил Барроу.
По словам главы государства, некоторым из 102 спасенных потребовалась срочная медицинская помощь.
«Правительство усилит меры по предотвращению нелегальной миграции и по-прежнему намерено создавать более безопасные и достойные возможности для молодежи, чтобы она могла реализовать свои мечты», — добавил он. -0-