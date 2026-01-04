Заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле пройдёт 5 января в 18:00 мск

Ранее главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков провели телефонный разговор, в ходе которого они расценили ситуацию в Венесуэле как неприемлемое нарушение принципов международного права. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также было подчёркнуто, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров.