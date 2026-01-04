Ричмонд
Заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле пройдёт 5 января в 18:00 мск

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле запланировано на 5 января. Об этом сообщил постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Источник: Life.ru

«Заседание назначено сомалийцами на 10 утра по Нью-Йорку (18.00 по Москве) в понедельник, 5 января», — сообщил он.

Ранее Полянский подтвердил, что Венесуэла направила официальный запрос на заседание и Россия его поддержала. Дипломат отметил, что сомалийцы, председательствующие в СБ ООН, «не самые шустрые ребята».

Ранее главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков провели телефонный разговор, в ходе которого они расценили ситуацию в Венесуэле как неприемлемое нарушение принципов международного права. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от властей США освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Также было подчёркнуто, что необходимо обеспечить условия для урегулирования любых разногласий между США и Венесуэлой посредством проведения переговоров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

