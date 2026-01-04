Ричмонд
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес созвала совет обороны

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о созыве совета обороны страны после атаки США и похищения президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Источник: Life.ru

По её словам, действия США направлены на смену режима и контроль над ресурсами Венесуэлы. Родригес подчеркнула, что совет обороны уже созван. В его составе председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, глава конституционной палаты Верховного суда Карисилия Родригес и министр обороны Владимир Падрино Лопес.

Она заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Делси Родригес также обратилась к гражданам с призывом сохранять спокойствие и объединять усилия с полицией и вооружёнными силами для защиты суверенитета страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. Вице-президент Венесуэлы в свою очередь подчеркнула, что Венесуэла никогда не вернётся к колониальному статусу. По её словам, народ страны осознаёт, что не будет рабами снова. Кроме того, Родригес выступила с требованием от имени страны о немедленном освобождении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
