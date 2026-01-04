Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес созвала совет обороны

По её словам, действия США направлены на смену режима и контроль над ресурсами Венесуэлы. Родригес подчеркнула, что совет обороны уже созван. В его составе председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, глава конституционной палаты Верховного суда Карисилия Родригес и министр обороны Владимир Падрино Лопес.
Она заявила о готовности защищать страну и её природные ресурсы, которые предназначены для «национального развития». Делси Родригес также обратилась к гражданам с призывом сохранять спокойствие и объединять усилия с полицией и вооружёнными силами для защиты суверенитета страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. Вице-президент Венесуэлы в свою очередь подчеркнула, что Венесуэла никогда не вернётся к колониальному статусу. По её словам, народ страны осознаёт, что не будет рабами снова. Кроме того, Родригес выступила с требованием от имени страны о немедленном освобождении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.