Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес созвала совет обороны

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес якобы готова к сотрудничеству с американской стороной. Вице-президент Венесуэлы в свою очередь подчеркнула, что Венесуэла никогда не вернётся к колониальному статусу. По её словам, народ страны осознаёт, что не будет рабами снова. Кроме того, Родригес выступила с требованием от имени страны о немедленном освобождении президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.