В Венесуэле вступил в силу декрет о введении чрезвычайного положения

По ее словам, в соответствии с подписанным документом Совет обороны нации приступает к реализации предусмотренных мер, а сам декрет был передан председателю Верховного суда. Родригес также обвинила Соединенные Штаты в провоцировании вооруженной агрессии против Венесуэлы, заявив, что Вашингтон «без всякого сомнения, понесет за это ответственность перед историей и правосудием». Она подчеркнула, что венесуэльский народ уже дал оценку действиям США, «отправив их на свалку истории».