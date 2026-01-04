Ричмонд
В Венесуэле вступил в силу декрет о введении чрезвычайного положения

Декрет о введении чрезвычайного положения в Венесуэле, подписанный президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, официально вступил в силу. Об этом 4 января сообщила вице-президент страны Делси Родригес на заседании Национального совета обороны.

Источник: AP 2024

«Вся Венесуэла приведена в действие. Указ, который уже был подписан президентом Мадуро — единственным президентом Венесуэлы, — вступил в силу», — заявила она.

По ее словам, в соответствии с подписанным документом Совет обороны нации приступает к реализации предусмотренных мер, а сам декрет был передан председателю Верховного суда. Родригес также обвинила Соединенные Штаты в провоцировании вооруженной агрессии против Венесуэлы, заявив, что Вашингтон «без всякого сомнения, понесет за это ответственность перед историей и правосудием». Она подчеркнула, что венесуэльский народ уже дал оценку действиям США, «отправив их на свалку истории».

Вице-президент добавила, что в стране сохраняется высокий уровень общественного возмущения в связи с тем, что власти называют незаконным и противоправным похищением Мадуро и первой леди Силии Флорес. По ее утверждению, венесуэльский народ, «в котором горит священный огонь Родины», воспринимает произошедшее как посягательство на суверенитет государства.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что целью военной операции в Венесуэле был захват венесуэльского лидера. Глава Белого дома также выдвинул обвинения в отношении него и его супруги в «наркотерроризме» против граждан США, добавив, что они предстанут перед «американским правосудием».

До этого глава Белого дома заявил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. По его словам, Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер уточнил, что военные США вывезли Мадуро и его супругу на вертолете, после чего высадили на корабль.

МИД РФ, в свою очередь, призвал американское руководство освободить президента Венесуэлы и его супругу. Кроме того, МИД РФ выразил глубокую озабоченность и осуждение после военной операции на территории Венесуэлы, выразив свою солидарность с венесуэльским народом и руководством государства.

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский позднее сообщил, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Венесуэле назначено на 10:00 (18:00 по мск), 5 января.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше