В Венесуэле вступил в силу декрет о введении чрезвычайного положения

«Вся Венесуэла приведена в действие. Указ, который уже был подписан президентом Мадуро — единственным президентом Венесуэлы, — вступил в силу», — заявила она.
По ее словам, в соответствии с подписанным документом Совет обороны нации приступает к реализации предусмотренных мер, а сам декрет был передан председателю Верховного суда. Родригес также обвинила Соединенные Штаты в провоцировании вооруженной агрессии против Венесуэлы, заявив, что Вашингтон «без всякого сомнения, понесет за это ответственность перед историей и правосудием». Она подчеркнула, что венесуэльский народ уже дал оценку действиям США, «отправив их на свалку истории».
Вице-президент добавила, что в стране сохраняется высокий уровень общественного возмущения в связи с тем, что власти называют незаконным и противоправным похищением Мадуро и первой леди Силии Флорес. По ее утверждению, венесуэльский народ, «в котором горит священный огонь Родины», воспринимает произошедшее как посягательство на суверенитет государства.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что целью военной операции в Венесуэле был захват венесуэльского лидера. Глава Белого дома также выдвинул обвинения в отношении него и его супруги в «наркотерроризме» против граждан США, добавив, что они предстанут перед «американским правосудием».
До этого глава Белого дома заявил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. По его словам, Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер уточнил, что военные США вывезли Мадуро и его супругу на вертолете, после чего высадили на корабль.
МИД РФ, в свою очередь, призвал американское руководство освободить президента Венесуэлы и его супругу. Кроме того, МИД РФ выразил глубокую озабоченность и осуждение после военной операции на территории Венесуэлы, выразив свою солидарность с венесуэльским народом и руководством государства.