В Раде предложили Трампу новую цель для ареста

Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук в своём Telegram-канале раскритиковал действия президента США Дональда Трампа, заявив, что тому следовало арестовать действующего украинского лидера Владимира Зеленского, а не осуществлять операцию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

По мнению парламентария, действия Трампа поднимают вопрос о том, почему аналогичные меры ранее не были применены к Зеленскому. Дмитрук назвал такую позицию абсолютно понятной и стопроцентно оправданной.

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление после захвата спецназом Мадуро.

