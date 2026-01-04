Трамп заявил о возрождении доктрины Монро после похищения Мадуро

На фоне событий вокруг захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявил о возрождении доктрины Монро, подчеркнув её важность для американской внешней политики.
Во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго он отметил, что в рамках новой стратегии национальной безопасности лидерство США в Западном полушарии больше не будет подвергаться сомнению, а американский континент останется закрытым для вмешательства других держав.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.
