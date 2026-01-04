Ричмонд
Куба заявила о готовности пролить кровь за братскую Венесуэлу

ГАВАНА, 4 января. /ТАСС/. Куба готова пролить собственную кровь в защиту братской Венесуэлы на фоне военных действий Соединенных Штатов против этой страны. Об этом говорится в правительственном заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Кубы.

Источник: РИА "Новости"

«Ради этой братской страны и ее народа мы готовы отдать, как и за Кубу, даже собственную кровь», — говорится в документе.

В заявлении кубинские власти решительно осудили военную агрессию США против Венесуэлы, назвав ее преступным актом, нарушающим международное право и Устав ООН. В Гаване считают происходящее опасной эскалацией многолетней политики давления Вашингтона на Каракас.

Куба также потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, заявив, что их удержание в результате военной операции является грубым посягательством на суверенитет государства — члена ООН.

В МИД Кубы подчеркнули, что действия США направлены на запугивание не только Венесуэлы, но и других стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на восстановление гегемонистских амбиций в регионе.

Гавана призвала международное сообщество, правительства, парламенты и общественные движения осудить агрессию против Венесуэлы и не допустить безнаказанности подобных действий, предупредив, что происходящее представляет угрозу международному миру и безопасности.

