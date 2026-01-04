Куба заявила о готовности пролить кровь за братскую Венесуэлу

«Ради этой братской страны и ее народа мы готовы отдать, как и за Кубу, даже собственную кровь», — говорится в документе.
Куба также потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, заявив, что их удержание в результате военной операции является грубым посягательством на суверенитет государства — члена ООН.
В МИД Кубы подчеркнули, что действия США направлены на запугивание не только Венесуэлы, но и других стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на восстановление гегемонистских амбиций в регионе.
Гавана призвала международное сообщество, правительства, парламенты и общественные движения осудить агрессию против Венесуэлы и не допустить безнаказанности подобных действий, предупредив, что происходящее представляет угрозу международному миру и безопасности.